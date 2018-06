alguien te está escuchando

José Félix Azurmendi comenta la actualidad en "Alguien te está escuhando"

23/06/2018

La libertad de "la manada" y la indignación que esta decisión judicial ha provocado en la ciudadanía; el proceso de sucesión de Mariano Rajoy en el PP; y momento de cambios y acuerdos con Sánchez

Sabatina del 24 de junio de 2018

Radio Vitoria – José Félix Azurmendi

Tx. La indignación ha tomado las calles a causa de una decisión judicial

JFA. Una vez más, una semana más, anda la Justicia en boca de todos. Una vez más, una resolución de un tribunal ha provocado indignación generalizada, y movilización inmediata, no solo en Euskal Herria esta vez, aunque su origen estuviera en Iruña. Una vez más, la primera noticia ha llegado por cauces irregulares, lo que viene a ser tan frecuente, que es imposible aceptar que sea casual. Dos de los tres magistrados que se han ocupado del conocido como caso de La Manada han decidido que sus cinco integrantes están mejor libres que encerrados, con argumentos difíciles de compartir desde una visión profesional, e imposibles de aceptar para el común de las gentes y muy en especial por las mujeres. En esta ocasión, ni la moderada dirigencia de la derecha se ha conformado con recurrir a la frase hecha de que las decisiones judiciales se respetan aunque no se compartan.

Lo habitual es que el ciudadano de a pie se limite a interesarse por el fallo, sin entrar a leer considerandos, argumentaciones y referencias legales. Pocas veces, como en este caso, se ha interesado y alarmado tanto por los argumentos de los que un juez se vale para justificar su decisión. No era la primera vez que un juez se desnudaba en sus argumentos, pero nunca como ahora la gente se ha movilizado en la calle para mostrar su indignación y exigir a los poderes políticos que pongan remedio a estos despropósitos. Si se repara en la reacción en esta ocasión del Gobierno central y los portavoces de la práctica totalidad de los partidos, hay que concluir que han considerado oportuno darse por enterados de lo que la calle exige, y no hacer oídos sordos y esperar, al estilo Rajoy, a que el temporal amaine.

Para vascos y catalanes la argumentación y decisión del tribunal que se ocupa de La Manada conducen inevitablemente a compararlo con el caso Altsasu, con la situación de los políticos presos y dispersos. Ayer, en Euskal Herria, mucha gente, mujeres de todas las edades sobre todo, se hizo presente en las calles de las capitales vascas, pero también en muchos pueblos. No parece aventurado adelantar que las jornadas festivas de este verano que ha arrancado por fin vayan a ser también reivindicativas y tendrán a la mujer como eje central.

Tx. No parece esta vez que el verano vaya a dar respiro a la política

JFA. Está la situación muy cambiante y por definir en la política española. Está pendiente toda la situación de Catalunya. Nunca como ahora se habla tanto del Régimen del 78 a propósito de la monarquía, de los torturadores amnistiados y premiados, del Valle de los Caídos y el Ducado de los herederos del dictador: de los enterrados de las cunetas, de compromisos incumplidos y pendientes. También de reparaciones debidas a la memoria y las personas, y no solo desde 1960. El tiempo de las mayorías absolutas parece haberse acabado en España, y con ello, el tiempo de los vetos y los topes. Ha entrado el PP en una crisis de la que es difícil predecir cómo saldrá, pero que saldrá mal o muy mal. Que Mariano Rajoy hiciera mutis por el foro y que Núñez Feijoo optara por no presentar su candidatura son un buen anuncio de lo que se le avecina. El zafarrancho se está haciendo sentir también en el PP vasco, cuando sus rostros más conocidos se alinean con diferentes candidatos, y también cuando algunos de ellos callan, porque no está claro a quién conviene apoyar. También para ellos va a ser este un verano caliente.

Tx. Momento de cambios, buen momento también para los acuerdos

JFA. Así debería ser. Para empezar, pasado mañana se reúne el presidente Sánchez con el lehendakari Urkullu y unos días más tarde con el president Torra. El Régimen del 78 necesita un repaso y una renovación, en eso parecen estar todos de acuerdo, pero lo que de verdad necesita un régimen democrático es que se consulte a sus ciudadanos, se les oiga y se respeten sus decisiones. No hay que hacerse ilusiones vanas, pero no hay que perder la ilusión que aboca a la resignación. Las mujeres y los jubilados están ya señalando el camino.