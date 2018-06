alguien te está escuchando

STOP ACCIDENTES

"Ve, vuelve y vive" es el lema de la campaña de Stop Accidentes 2018

30/06/2018

Rosa Trinidad, delegada de la organización sin ánimo de lucro Stop Accidentes en Euskadi, nos habla de la campaña que hoy desarrollan en dos gasolineras vascas, entre ellas la de Lopidana, en Alava

Estamos ya inmersos en la primera gran operación salida de vacaciones y por este motivo, hoy vamos a charlar sobre aquellas organizaciones que, año tras año, nos advierten de que las vacaciones son para volver, por lo que la precaución al volante es fundamental.

Según datos del Gobierno Vasco, durante los meses de julio y agosto del año 2017 fallecieron en nuestras carreteras 5 personas y 48 quedaron heridas graves. Todos ellos producidos en 383 siniestros.

Con el objetivo de ayudar en la reducción de ese número de vidas perdidas y familias destrozadas, STOP Accidentes y Gobierno Vasco han puesto en marcha la campaña de concienciación “Ve, vuelve y vive”.

Los voluntarios de la asociación sin ánimo de lucro STOP Accidentes, en su mayoría familiares y amigos de víctimas fallecidas en siniestros viales, sonn quienes se encuentran en 2 estaciones de servicio situadas en Álava y Bizkaia.

¿El objetivo? Que las experiencias reales de estas personas ayuden a concienciar a todos los conductores de los peligros que supone no hacer caso a las normas viales o actuar de forma irresponsable cuando vamos al mando de nuestro vehículo. No debemos olvidar que no estamos solos y tenemos que compartir la carretera de un modo que nos permita a todos IR, VOLVER Y VIVIR las vacaciones sin riesgo alguno.

La campaña dará comienzohoy el 30 de junio y se desarrollará desde las 10h a las 14h en las siguientes localizaciones:

• BIZKAIA Estación de servicio BIDEBARRI. Iparraguirre Hiribidea, 108 en la avanzada (Dirección Bilbao) 48940 LEIOA

• ÁLAVA Estación de servicio CREP LOPIDANA (dirección Irún) Ctra. Nº 1, km. 350,50 01196 ALAVA