alguien te está escuchando

LAS MUSICAS DE RUTH

Ruth nos acerca en "Alguien te está escuchando" música del lejano oriente

30/06/2018

Escucharemos "openings" de conocidas series de anime, la música de grupos de K-Pop, algunos de los cuales acaban de lanzar sus últimos trabajos, y una muestra de rock japonés

Sword Art Online - Opening

La historia se desarrolla en el año 2022, cuando un videojuego de rol multijugador masivo en línea de realidad virtual llamado «Sword Art Online» acaba de ser lanzado. Allí, los jugadores pueden controlar sus avatares tal como lo harían con sus cuerpos reales por medio de un casco de realidad virtual capaz de estimular sus cinco sentidos a través de sus cerebros. Sin embargo, los jugadores se dan cuenta de que no pueden salir del videojuego; poco tiempo después, el creador del juego aparece y les informa que si mueren en el mundo virtual también lo harán en el mundo real. Entonces les revela que para poder salir del juego primero deben superar los cien niveles.

SHINee View

SHINee es una banda proveniente de Seúl, Corea del Sur. Formada en 2008, consta de 4 miembros. Originalmente constaba de 5 miembros, se convirtieron en un cuarteto después del fallecimiento de Jonghyun el 18 de diciembre del 2017.

BLACKPINK- Forever Young

Es un grupo femenino surcoreano formado por la empresa YG Entertainment . Debutaron el 8 de agosto de 2016. El grupo está formado por cuatro integrantes: 2 coreanas (Jennie, Jisoo), 1 neozelandesa (Rosè) y 1 tailandesa (Lisa).

Esta es una de las canciones de su primer mini álbum, lanzado hace 15 días.

UNITE - ICE

Es una banda Visual Kei de género rock. Visual kei es un movimiento entre los músicos japoneses, que se caracteriza por su uso de variados niveles de maquillaje, peinados elaborados y trajes extravagantes, a menudo, pero no siempre, junto a una estética andrógina. Algunas fuentes piensan que el visual kei se refiere a un género musical, con un sonido relacionado al J-rock, Post-punk y Heavy metal. Sin embargo, las bandas visual kei tocan diferentes géneros, incluido aquellos considerados por algunos como no relacionados al rock como electrónica, pop, etc. Otras fuentes, incluidos los propios miembros del movimiento, afirman que no es un género musical y que la moda y la participación en la subcultura asociada es lo que ilustra el uso del término. El grupo inició sus actividades el 29 de marzo de 2011 y está compuesto por 5 miembros.

Twice- Likey

Twice , es un grupo femenino surcoreano formado a través del programa de telerrealidad SIXTEEN en 2015. Debutaron el 20 de octubre de ese mismo año. El grupo está compuesto por nueve miembros:

-Jihyo, Chaeyoung, Jeongyeon, Dahyun y Nayeon, surcoreanas.

-Momo y Sana, japonesas.

-Mina, nipo-americana.

-Tzuyu, taiwanesa.

Hoy hace 8 meses que salió esta canción, tema principal del que fue su primer álbum de estudio.

Ataque a los titanes (intro: Guren no Yumiya)

Es una serie de manga escrita e ilustrada por Hajime Isayama. La historia gira en torno a Eren y sus amigos de la infancia, Armin y Mikasa. En este mundo, la población humana vive concentrada dentro de tres enormes muros para protegerse de la aparición de seres gigantescos que devoran personas: los titanes.