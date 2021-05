Cara a Cara 6-10-2017

El debate pretende responder a la pregunta de si tienen que ir atados los perros en Vitoria-Gasteiz como va a marcar el decreto de Alcaldía. Ignacio Funes comenta que el convivir en la ciudad con animales tiene que tener unas normas y que, en general, hay bastante consenso social de que los perros tienen que ir atados. Alain Coloma señala que es una actividad que hay que regular por el bien de la convivencia aunque cueste mucho y que va a pasar como con el tabaco con el que también hubo una resistencia. Y añade que cuando se aplique todo el mundo se va a dar cuenta de que se trabaja por el bien común. Funes indica que la discusión va a estar en si en un lugar se puede o no. El periodista cuenta que no se va a poder llevar a los perros sueltos en espacios como Florida, Prado, Catedral y zona universitaria. Coloma subraya que se hace no por un régimen sancionador sino por convivir.