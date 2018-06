araba gaur 13.30h

Cara a Cara 11-6-2018

"Lo que no se puede admitir en la OPE de Osakidetza es matar al mensajero"

Ramón Garín e Ignacio Funes son los colaboradores habituales de los lunes y los que hoy participan en este espacio. Y hablan de los problemas surgidos con la OPE de Osakidetza.

El periodista Ismael Diaz de Mendibil introduce un asunto que interesa a Ramón Garín: la tala de árboles con la llegada del tranvía al Sur de la ciudad, en concreto a la calle Martínez de Aragón, donde se encuentra Radio Vitoria. El colaborador dice que siguen talando árboles que tienen, seguro, más de 50 años y explica que le duele en el alma que, en esta ciudad, que se las tilda de verde y progresista, estén matando el pasado. Garín hace la observación de que esto, Cuerda no lo hubiese permitido jamás y opina que le parece una salvajada, un asesinato, una crueldad, el que estén destrozando estos árboles en el centro de la ciudad.

El periodista cambia de cuestión para preguntar acerca de lo que está pasando con la OPE -Oferta Pública de Empleo- del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. Ignacio Funes, sindicalista, interviene para afirmar que en el mundo de la Sanidad era conocido lo que sucedía, que las oposiciones no son todo lo limpias que tenían que ser. El contertulio aclara que no es en general sino en unos estamentos concretos en los que las plazas estaban asignadas previamente a la convocatoria de la OPE y añade que se está hablando de médicos especialistas. Y explica que ahí había una sospecha de hace muchos años de que las plazas no eran lo que la ley establece en base a los principios de transparencia, méritos, capacidad. Funes expone que ha habido personas valientes que han sido capaces de poner en conocimiento estos temas y hace referencia a que hoy mismo ha salido una carta de 3 médicos, sin plaza en propiedad, interinos que son los que han hecho posible que este tema sea conocido. Estos médicos -asegura- dicen que lo están pasando mal y que están recibiendo presiones.

A Ramón Garín, como ciudadano que lee los periódicos de vez en cuando, le indigna que las plazas estén dadas a priori. Para él si se hace una OPE tiene que ser ajustada a la legalidad. Ignacio Funes puntualiza que hay que poner bajo la lupa 12 especialidades médicas. Lo que no se puede admitir, en su opinión, es que quien tiene responsabilidad política mate al mensajero. El analista de la actualidad recalca que los sindicatos habían generado un mecanismo el 17 de abril con un acta notarial diciendo quienes iban a salir. Se les acusó de tener intereses -puntualiza- y lo mismo les está ocurriendo a los médicos que han puesto estos datos en conocimiento de los sindicatos. Funes insiste en que los médicos están siendo presionados por quienes habían sacado las plazas y por la propia institución. Ramón Garín comenta que su solución es paralizar la oposición donde haya dudas y poner los medios para que esto no se vuelva a repetir.