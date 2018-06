araba gaur 13.30h

Cara a Cara 12-6-2018

I.Goikolea: "Gente, sí que se queja de la baja condena a Iñaki Urdangarin"

12/06/2018

Igor Goikolea y Eduardo Inclán son los dos colaboradores habituales, que participan en el debate de hoy. Este espacio gira en torno al fallo judicial del Tribunal Supremo sobre Iñaki Urdangarin.

Se confirma el fallo judicial de 5 años y 10 meses de prisión del Tribunal Supremo sobre Iñaki Urdangarin, con una rebaja de unos meses. Ahora le toca a la Audiencia de Palma decidir si ingresa o no en prisión. El periodista Ismael Diaz de Mendibil dice que parece difícil que eluda la prisión. Igor Goikolea asegura que tiene pinta de que sí, al haber sido por encima de los 5 años, solo una consideración particular le libraría de la cárcel. Al colaborador le parece muy curioso que a la infanta Cristina le hayan rebajado su pena porque no se puede demostrar esa relación directa con su marido en un montón de temas. Goikolea afirma que gente, sí que se queja de la baja condena a Iñaki Urdangarin y explica a continuación que hoy hay Operación Policial en Cataluña.

A Eduardo Inclán lo que le interesa es decir que la Justicia actúa. Y añade que por ellos mismos y por tranquilidad mental, es mejor que la Audiencia de Palma decida que entren en la cárcel y que cumplan lo que tengan que cumplir. El contertulio explica que Urdangarin no trabaja a lo que Igor Goikolea replica que se puede permitir vivir en el extranjero sin trabajar. Para él la corrupción está en el sistema y lo que está pasando en el Estado Español le parece muy significativo. Inclán aclara que esto sucede por la impunidad de determinada gente que está muy alto en la escala y se creen que no les va a pasar nada, y en un momento dado les pillan.

Goikolea se interroga sobre la monarquía y el papel que tiene en el Estado Español y comenta que esta gente está aquí por su nombre y lo que hacen es robar dinero público. Eduardo Inclán responde que España es un país donde no se está prohibiendo hablar de la República. Igor Goikolea vuelve a preguntarse, en este caso si a la ciudadanía, alguien le está preguntando. Inclán concluye que los que tengan que ir a la cárcel, que vayan; que hay que acabar con la impunidad. El periodista se plantea si entrará en la cárcel Iñaki Urdangarin y contesta que la Audiencia de Palma tiene la palabra pero con una pena de prisión por encima de los 5 años -indica- parece complicado que evite la cárcel.