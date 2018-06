araba gaur 13.30h

EN EL 80 ANIVERSARIO

Actividades cotidianas a ciegas en la Semana de la Once de Euskadi en Álava

13/06/2018

Desde este lunes, en Gasteiz, se celebra la Semana de la ONCE -Organización Nacional de Ciegos-, con un programa repleto de actividades que concluirán el próximo sábado.

La Semana de la ONCE se celebra anualmente rotando por los distintos territorios de Euskadi y este año tiene lugar en Álava coincidiendo con el 80 aniversario de la organización. Es una Semana que pretende sensibilizar a la sociedad. El director de la ONCE en Álava, Rafael Ledesma, dice que se trata, efectivamente, de sensibilizar a la sociedad de que existen personas con diferentes capacidades y esas diferencias es bueno que se conozcan para intentar hacer una sociedad inclusiva de la que formen parte todos.

Para esta Semana se ha preparado un programa que arrancó el lunes con el Garraio Tour, en el que autoridades viajaron a ciegas en el transporte público. El martes tuvo lugar un taller de formación para comerciantes y la experiencia de compra a ciegas en el Boulevard. Y para hoy hay dos rutas por el pasado de Gasteiz, guiadas por escritoras vitorianas como Toti Martinez de Lecea y Marta Extramiana. Martinez de Lezea explica que se trata de que ellos vean lo que ve y describe en su libro la escritora. Extramiana llama a oir, oler y ver con los ojos de la imaginación los edificios que ya no existen, a las personas que se cruzan con sus crinolinas, los coches de caballos que habrá que esquivar...

Mañana se realizará un taller de elaboración de pan y el viernes, los viandantes que se encuentren por las calles San Prudencio, Dato y alrededores de la sede de la ONCE podrán realizar sus actividades cotidianas a ciegas, ayudadas por un monitor entre las once de la mañana y la una del mediodía. El programa se cerrará el sábado, Día de la ONCE en Euskadi, con una jornada que repasará 80 años de historia de la organización en el palacio Europa, seguida de una visita a la plaza de Abastos y una comida y excursión al santuario de Estíbaliz.