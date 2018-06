araba gaur 13.30h

MEDIACIÓN DEL CONSISTORIO

El alcalde de Vitoria pronostica que no habrá huelga de limpieza en FCC

15/06/2018

La capital alavesa afronta en apenas cuatro días, si un acuerdo entre FCC y los sindicatos no logran desconvocarla, una huelga de limpieza de una semana.Será desde la noche del martes hasta el día 26.

audios (1) El alcalde de Vitoria pronostica que no habrá huelga de limpieza en FCC

El Gobierno Municipal sigue mediando, sigue intentando que el paro no se celebre pero, de momento, sin resultados. El alcalde Gorka Urtaran cree que finalmente no habrá huelga e insiste en que tomará todas las medidas necesarias para evitarla. El político nacionalista no concreta cuales son esas medidas, suficientes, que evitarían la huelga que mantienen convocada todos los sindicatos, ante lo que consideran incumplimiento de FCC de sus compromisos laborales.

Gorka Urtaran asegura que su Gobierno va a serguir mediando hasta el último minuto y su pronóstico es que, finalmente, no habrá paro. Urtaran indica que siguen de forma incansable trabajando para evitar la huelga y que harán todo lo que sea necesario y está seguro de que será suficiente para evitarla. El representante municipal cree que no habrá huelga pero añade que, evidentemente, no solo depende de él.

El alcalde no ha dado pistas sobre por qué su pronóstico es que no habrá huelga y ha vuelto a insistir en que los ciudadanos no se merecen ser los paganos del conflicto laboral que enfrente a FCC y a la plantilla del Servicio de Limpieza. El martes, horas antes del inicio del paro, ambas partes, en principio, han convocado un último encuentro negociador, pero los sindicatos no tienen prácticamente ninguna esperanza de que la empresa cambie de postura.