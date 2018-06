araba gaur 13.30h

Cara a Cara 20-6-2018

Igor Marín: "Estoy más cerca del no a la gestión directa que del sí"

20/06/2018

Los colaboradores Igor Marín y Mamen Alvarez responden a la pregunta del periodista Ismael Diaz de Mendibil sobre si la limpieza de la ciudad de Vitoria-Gasteiz tiene que ser de gestión pública.

Mamen Alvarez dice que habrá que analizar los pros y los contras de cada alternativa ya que ha habido empresas en las que la contratación indirecta ha funcionado muy bien, no esta última precisamente. Para ella si no se lleva a buen puerto la relación con esta última empresa, se podría valorar una gestión pública directa, como en otras sociedades municipales que ya funcionan así. La colaboradora advierte que habría que ver también con qué tipo de criterios se hace esa contratación.

Igor Marín asegura, de entrada, que no lo tiene muy claro pero que está más cerca del no a la gestión directa que del sí, aunque se le podría convencer de lo contrario con datos. El contertulio cree que no sería positivo puesto que supondría convertir en estructural un gasto que ahora no lo es. Y se plantea el porqué los de la limpieza sí y otros empleados no.

La analista de la actualidad insiste en que habría que hacer un estudio exhaustivo de los pros y los contras. Alvarez explica que habría que optimizar ese gasto y saber como va a repercutir mejor en el funcionamiento de este Servicio y en el que lo paga, el ciudadano. Marín cree que da la sensación de que se va a mejorar por ser municipal pero opina que si hay que mejorar que se aprieten las tuercas a la empresa contratada.

El periodista declara que la empresa contratada ha dicho que no le salen las cuentas, que pierde dinero en Vitoria... Igor Marín aclara que, después de presentar la oferta, cambian las condiciones salariales de los trabajadores de la limpieza y hace hincapié en ese cambio de las reglas de juego tras la oferta. El periodista le rebate y expone que no han cambiado las condiciones salariales, que los trabajadores han hecho cumplir las exigencias del convenio. El colaborador se reafirma en lo dicho por él y añade que los despidos son una forma de hacer de la empresa que no es de recibo.

Alvarez menciona una oferta a la baja de FCC de 22,8 millones de euros y piensa que si hay una oferta más baja y es la más barata, la contratación pública tiene que atenderla. Marín discrepa e indica que no es así, que hay un baremo con toda una serie de puntos y un resultado final y se puede desechar una oferta si se considera que hay bajas temerarias. El periodista cierra el turno de intervenciones manifestando que, a las dos, se cierra el plazo para presentarse a presidir el Partido Popular.