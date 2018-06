araba gaur 13.30h

Cara a Cara 21-6-2018

"Hay macrocefalia de Gasteiz y necesitamos descentralizar las cuadrillas"

21/06/2018

Iñaki Ruiz de Galarreta y "Patas" son los colaboradores de turno del debate "Cara a Cara". Los dos responden a la pregunta del periodista Ismael Diaz de Mendibil sobre la ley electoral en Juntas.

El periodista plantea si hay que cambiar o no la ley electoral en Juntas. En la actualidad, Vitoria-Gasteiz tiene 38 procuradores; el valle de Ayala, 6 y el resto, 7. Iñaki Ruiz de Galarreta dice que hay partes de Álava que no tienen representación y, en su opinión, hay que volver al modelo que cambiaron hace unos años PP, PSOE y Eusko Alkartasuna. "Patas" cree también que hay que cambiar la ley pero matiza que es importante que no tenga que ver con los intereses de los partidos concretos en su representación. Para él hay una macrocefalia de Gasteiz y se necesita una mayor descentralización y representación de las diferentes cuadrillas. El colaborador señala que se está a un año de las elecciones forales y municipales y que no va a haber un acuerdo mayoritario. De ahí que dejaría los cambios para la siguiente legislatura.

Ruiz de Galarreta asegura que el momento actual es tan bueno como más adelante e insiste en que hay una serie de comarcas, cuadrillas que tienen que tener representación. El periodista recuerda que con la propuesta que han hecho las cuadrillas Vitoria pasaría de 38 a 36 procuradores; Ayala tendría 6 y el resto de cuadrillas, 2, excepto Montaña Alavesa que tendría 1. "Patas" destaca más que la matemática electoral, la política de alianzas en Juntas que, a su modo de ver, siempre ha sido complicada.

El periodista plantea que no se piensa en si el reparto es más justo o menos justo para el ciudadano sino que se piensa con esa propuesta con cuantos junteros se quedan los partidos con los votos actuales. Ruiz de Galarreta hace hincapié en la necesidad que tienen los partidos de esforzarse para que esto salga bien.