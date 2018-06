araba gaur 13.30h

LABORAL

Concentración de trabajadores interinos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

22/06/2018

La plataforma de trabajadores interinos del Ayuntamiento de la capital alavesa se va a concentrar este sábado en la plaza de Correos o de los Celedones de Oro.

Su denuncia se centra en la excesiva temporalidad que sufren y en la reclamación de contratos indefinidos y de la realización de nuevas OPEs -Oferta Pública de Empleo-. Este colectivo asegura que en algunos departamentos municipales no ha habido una OPE en más de 30 años, lo que incurre en un fraude de ley según la normativa europea. Bajo el lema "A este Ayuntamiento le importamos un pimiento", los trabajadores regalarán un saco de pimientos a cada ciudadano que se acerque a la concentración, a las 12:30 horas del mediodía.

El portavoz de la plataforma, Iñaki Aguirrezabal, indica que se ven en la indefensión de que nunca pueden consolidar una plaza y que cada dos por tres les están echando a la calle. Y añade que una directiva ya dijo que había que funcionar en ese sentido, que las administraciones tenían que hacer OPEs y si no las hacían al personal interino le tenían que hace indefinido no fijo. El representante de este colectivo expone también que ha habido sentencias europeas y ningún político ni sindicato lo ha querido solucionar porque les ha parecido un tema tan grande que no han sabido o no han podido resolverlo.