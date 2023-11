araba gaur cultura AGENDA CULTURAL Qué hacer en Vitoria-Gasteiz este miércoles 8 de noviembre OITIA ORTIZ DE LAZKANO Publicado: 08/11/2023 07:00 (UTC+1) Última actualización: 08/11/2023 07:00 (UTC+1) Conferencias sobre rutas montañeras y hibridación empresarial y presentación del libro "Menos mal que eché de menos". Escuchar la página Escuchar la página

La Asociación Hojarasca impartirá una charla en el centro cívico El Pilar con el título Rutas montañeras a espacios de la mitología vasca. Se llevará a cabo a las seis y media y la entrada es libre.

Media hora más tarde, a las siete en la casa de cultura Igancio Aldecoa, Roberto Gómez de la Iglesia, responsable de Hibridalab, impartirá la conferencia Hibridación empresarial. Mezclando ideas para generar innovación. Lo organiza la Sociedad Landazuri dentro del ciclo Desafíos tecnológicos, sociales y científicos del futuro.

Y a las siete también, Marina Palacios presenta su primer libro Menos mal que eché de menos en el centro cívico Judimendi. Una obra donde pintura y escritura se funden. Según Marina El echar de menos es una suerte. Significa que has conocido, que has vivido. No hace falta entrada para acudir a la presentación.