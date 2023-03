Aventureros LAPONIA "Las auroras boreales no llaman la puerta , hay que salir a su encuentro" PRL Publicado: 26/03/2023 09:34 (UTC+2) Última actualización: 26/03/2023 09:34 (UTC+2) Llegó al fin del mundo un 29 de diciembre,quería pasar la Navidad en otro punto del globo terráqueo y huir de las convenciones familiares. Preparó la mochila y puso rumbo a Laponia, preparada para soportar 25 grados bajo cero y para encontrarse con las auroras boreales. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página LAPONIA 16:58 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Pensaba que no tendría luz sin embargo se encontró con más luz de la que imaginaba, recuerda los amaneceres alucinantes, con colores rojizos y anaranjados que chocaban con el blanco azulado del suelo .Quería ver auroras boreales y lo consiguió ,nos cuenta que estas no llaman a la puerta , hay que estar pendiente de ellas . Hay que acudir a zonas con poquita contaminación lumínica y sin árboles que tapen el cielo . Se saben donde estan por como su mueven , no son nubes sino un haz sin curvaturas en los bordes , eso sí , se suelen ver blancas .

Las saunas , los baños en lagos congelados , las temperaturas de 25 grados bajo cero coniverte a este viaje en una aventura especial , en un lugar que no es barato y es que un café puede llegar a costar cinco euros.

Un auténtico paraiso donde se encontró con el pueblo sami, el único pueblo indígena de Europa , originario de Laponia y repartido en distintos países nórdicos , conserva sus tradiciones y costumbres y ha convertido este territorio inhóspito en su aliado .

Los precios son caros y es que un café puede llegar a costar cinco euros