Aventureros Islandia "Las ovejas triplican a las personas " PRL Publicado: 25/06/2023 09:27 (UTC+2) Última actualización: 25/06/2023 09:27 (UTC+2) Con 35 años decidió dejarlo todo para hacer un viaje sola alrededor del mundo, pidió una excedencia que le llevó a recorrer países con los que siempre había soñado y regresó a casa después de muchos meses e innumerables vivencias. Su vida dió un giro, cambió de profesión y hoy es guía turística

El destino o la casualidad le llevó a Islancia en busca de auroras boreales, un encuentro que decidió su destino . Llegó a un país frío y diferente, el lugar donde la crudeza del hielo se da la mano con el fuego de los volcanes.

Llegó en invierno con una mochila ligera con ropa de playa, tuvo que comprarse un chandal y un saco de dormir para no pasar frío en un lugar donde las condiciones climatológicas son muy duras . Estuvo diez días y pensó que tenía que volver a disfrutar de un país que le atraía muchísimo así que un año más tarde regresó como guía turística,

En verano no hay noche, a las tres de la mañana el viajero se encuentra con la luz del día, no tiene que estar pendiente del reloj para poder disfrutar de una naturaleza increible con una fauna que no se encuentra en otros lares.

Los volcanes,los ríos de lava, el círculo dorado,las lenguas de glaciares o los fiordos son los lugares mágicos del viaje a los que nos lleva Yoana en una isla con muy poca población , llos islandeses se agolpan en las ciudades y la gran mayoría en la capital .

El número de ovejas triplica el número de personas , la gastronomía es muy diferente y destacan algunos productos como el tiburón podrido , un plato típico que hay que degustar .

Islandia tiene mucha energia , un país para visitar.