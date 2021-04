02/04/2021 12:15 déjate llevar MÚSICA CON IKER BENGOA Cuando la voz y la letra lo eran todo en la música AG El productor musical y fundador de SilverStar Studios, Iker Bengoa analiza varios temas de Queen, Simon & Garfunkel y Michael Jackson para reivindicar la música que contaba y cantaba algo. Escuchar la página Escuchar la página

21:53 min

Audios (1) Cuando la voz y la letra lo eran todo en la música

El productor musical y fundador de SilverStar Studios, Iker Bengoa analiza varios temas de Queen, Simon & Garfunkel y Michael Jackson para reivindicar la música que contaba y cantaba algo.

En esta ocasión nos fijamos en dos canciones de Queen, que escucharemos desnudas, como son "Don't stop me now" o "Bohemian Rapsody", donde la única presencia de la voz de Freddy Mercury era más que suficiente para que la canción fuese buena.

También pondremos en valor la pieza "The sound of silence" de Simon and Garfunkel: donde la sencillez basta para que un tema sea redondo-.

Y acabamos con Michael Jackson y su "Beat it", que sirve para ver cómo a pesar del virtuismo de Jackson, esta canción es buena incluso sin arreglos.