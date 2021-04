03/04/2021 13:32 déjate llevar Página Cultural Planes para la Semana Santa en Araba y Vitoria Gasteiz; Visitas, exposiciones... K.A Es amplia la oferta que ofrece Araba para estos días de vacaciones. Entre otros, visitas guiadas, teatro, cine, exposiciones y actividades en el Museo de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz. Escuchar la página Escuchar la página

Hoy sábado en la sala jimmy jazz de Gasteiz MALANDRO con Parrand and bitzio con apertura de puertas a las cuatro de la tarde.

Podemos pasear por la capital de Araba, y ya desde las siete y media de la mañana podemos visitar el mercado de la plaza de Santa Bárbara. Y también el de la plaza de Simón Bolívar, además hoy como primer sábado de mes también abren el mercado de la almendra. Y hasta allí nos desplazaremos en el programa DÉJATE LLEVAR DE RADIO VITORIA. En el humedal de Salburua no descansan, así como nosotros, y los mercaderes, y hoy a las cinco y media de la tarde han programado la actividad familiar LOS HABITANTES SECRETOS DEL HUMEDAL. Otra opción también puede ser ir al teatro ORTZAI a las siete de la tarde para ver la representación CAPERUCITA ROJA.

Y cómo también hay que no hará mucho recogimiento, también tenemos la opción de ir al cine, hoy en HARRESEI ARETOA DE AGURAIN, a las seis y media de la tarde proyección de la película ENTRE NOSOTRAS.

Hoy sábado, también pueden realizar una VISITA NOCTURNA AL CASO aquí en Vitoria Gasteiz, con parada en Villa Suso, San Vicente y la Muralla.

Y hoy sábado y mañana domingo pueden realizar la visita, EPIDEMIA la lucha contra la enfermedad en Vitoria, sobre enfermedades entre los siglos 15 y 20

Hoy domingo tienen la opción de realizar la de EL SIGLO DE LAS LUCES EN LOS ALBORES DE LA PLAZA NUEVA, para sentirse como un viajero en la Vitoria de 1777.

Y en GORBEIALDEA son muchas las alternativas que nos ofrecen todas ellas ligadas a la naturaleza. Parque de aventura HONTZA EXTREM, RUTA MONTAÑERA HAYEDOS DE OTXANDIO,O SER PASTORA POR UN DÍA.

El reconocido artista multimedia vitoriano Gerardo Armesto repasa en el museo Artium la etapa de su obra audiovisual que va de1981 a 1990 en una muestra denominada “El punto de vista inquieto”. Son 8 videos y cortometrajes realizados por este artista, pionero en la video creación, que se completan con distintos documentos, bocetos, apuntes y diarios que plasman la curiosidad y la investigación de Armesto en un medio que entonces sorprendía y que apenas esbozaba sus posibilidades futuras. El creador, también profesor de dibujo, muestra en sus obras su pasión por las figuras geométricas, especialmente cubos y escaleras, sus volúmenes y desarrollos y otras piezas, además de un video autorretrato vanguardista. A pesar de que el conjunto se remonta a la década de los 80, Gerardo Armesto considera que estos trabajos siguen frescos en el tiempo. Gerardo Armesto, conocido artista y profesor gasteiztarra, echa la vista atrás y recopila el material artístico que a principios de la década de los 80 utilizó para hacer sus primeras video- creaciones, obras de referencia en el ámbito de la animación realizadas en un periodo de transición entre lo analógico y lo digital… el primer video titulado “La elección del soporte” fue premiado en 1984 por el Festival Nacional de Video en Madrid. “Disfraces para un cubo”, “Concierto para una escalera”, o “Sobre el hombre que quiso ser arquitecto” son alguno de los principales títulos de la muestra. La exposición “El punto de vista inquieto” en el museo Artium hasta el 20 de junio.

En el museo ARTIUM de Vitoria-Gasteiz, hoy a las diez y media de la mañana, en LORATEGITIK, Juncal Ballestín con LA VIDA COMO EJERCICIO. Y a las cinco y media en LORATEGITIK, Presente.

No nos vamos del ARTIUM porque los niños y niñas de 6 a 12 años, hoy sábado de cuatro de la tarde a cinco y media y de cinco y media a siete…. DISFRUTARÁN de GOOD AFTERNOON ARTIUM! Podrán siempre acompañados por una persona adulta, acercarse al arte contemporáneo y al mismo tiempo practicar inglés, hoy día 3 de abril MONKEY SEE MONKEY DO, Eduardo Sourroille, Alberto Peral, Esther Ferrer, Pepe Espaliú o Itziar Okariz en Zeru bat, hamaika bide, utilizan su cuerpo como forma de expresión. Observaremos diferentes obras en las que el cuerpo está presente para imitar las posturas que muestran.



También son días propicios para visitar MUSEOS, y EXPOSICIONES, como por ejemplo, LA EXPOSICIÓN de JUAN SAGASTIZABAL, ¿por qué me gustan las lagartijas? QUE SE PUEDE VISITAR EN ATARIA HASTA el día 2 de mayo. ¿Por qué me gustan las lagartijas? es una muestra de pinturas al temple y óleo sobre lienzo, papel y textil reciclado, producida por el pintor vitoriano Juan Sagastizabal. La exposición juega a componer un mundo a escala reducida con esas pequeñas maravillas cada vez más escasas: lagartijas, ranas, saltamontes, libélulas, mariposas, abejorros…, y el no menos maravilloso y enormemente complejo entorno vegetal en el que viven y con el que interactúan.



En ARTZINIEGA con horario especial de semana santa, podemos visitar el museo SANTXOTENA, este fin de semana de once de la mañana a dos de la tarde, y de cuatro y media a siete y media. También podemos visitar el MUSEO SANTXOTENA DE ARTZINIEGA, esta semana han presentado, en EL TALLER MUSEO SANTXOTENA de Artziniega la exposición LA MUJER EN LA MINERIA. Una muestra para la que se ha contado con la colaboración del Museo de la Minería del País Vasco, y la cual representa a la mujer desde su trabajo en el hogar a los trabajos tan duros que desempeñaba en la mina, lavando la piedra, picándola, haciendo los cartuchos de dinamita o acarreando con cestos de mineral en la cabeza; no faltará la presencia de las históricas sirgueras, tirando de una barcaza con el mineral.

El domingo día 4 podemos visitar el mercado dominical de coleccionismo a partir de las 10 de la mañana. O también podemos realizar un recorrido naturalístico por Salburua para conocer sus aves.

A las siete de la tarde del domingo en TEATRO ORTZAI representarán la obra CAPERUCITA ROJA.

El domingo Llega el mercado de productores locales a VALDEGOVÍA, para más información pueden llamar al 945 3530 40 o sino también pueden escribir un correo a la dirección turesmo@valdegovía.com En Artium a las 12 y media, LORATEGITIK , con FUTURO, a las cinco y media LORATEGITIK, CON Las que nadaron ene l vacío.

Recordad que el MUSEO abrirá sus puertas de once de la mañana a ocho de la tarde, de manera ininterrumpida, y además la entrada para ver las exposiciones del museo será TÚ DECIDES, un tipo de entrada por la que tú decides cuánto quieres aportar. Y domingo para niños de 3 a 5 años, de once y cuarto a doce y media y de doce y cuarte a una y media TALLERES EN FAMILIA, También podemos terminar PINTANDO CON NUESTRO CUERPO. El domingo día 4 de abril, en el frontón de ARTZINIEGA, a las 12 y media PETRESKU, ETZI EZ ETSI, un espectáculo de Nerea Ibarzabal y Eneko Arrate.

El domingo en AGURAIN, en harresi aretoa a las seis y media de la tarde GAG STREET BOYS, YES WE ART.

También tenemos propuestas para el lunea, a las siete de la tarde, en OIHANEDER EUSKARAREN ETXEA, en la sala ORTUÑO, cine en el marco de GIZA ESKUBIDEAK FILM LABURREAN. Esta actividad será gratuita, pero dado que el aforo será limitado, las invitaciones deberán ser adquiridas con antelación: https://oihaneder.eus/agenda/ Proyección en versión original con subtítulos en euskera en el marco del ciclo Filmazpit.

El lunes día 5 de abril en Agurain, en HARRESI ARETOA a las doce del medio dia, EPA TXIKI, con DEMODE QUARTET. El martes DÍA 6 a las 11 de la mañana en LUIANDO, ludoteka para niños y niñas nacidos antes del año 2011. El miércoles en el frontón de LUIANDO a las cinco y media de la tarde, AMONA JOSEPAREN HISTORIA.El Jueves en Luiando a las doce del mediodía, ESCAPE ROOM: BIOHAZARD.