18/04/2021 11:18 déjate llevar Con un Par Miguel Bosé, la vacunación, y ¿Qué es el Ramadán? y mucho más en la tertulia K.A Leticia de La Torre e Iñaki Elorza participan en la tertulia y repasan los temas de la semana. La actualidad con las opiniones de los tertulianos de "Con un Par". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Leticia de la Torre e Iñaki Elorza 38:40 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

En nuestra tertulia vivencial mezclamos la actualidad con las preocupaciones que todos tenemos, y todo eso pasado siempre por el criterio y el enfoque de nuestros analistas de guardia. Entre los temas que han tratado han hablado de que Podemos lanza una campaña contra los periodistas que, considera, no tratan al partido como mereciera; ha habido críticas al periodista de TVE que cubre la información de VOX por unas miradas a un político de la formación que no han gustado… Esta semana, una vez más sigue siendo noticia las vacunas y el proceso de vacunación. Si no es por una razón es por otra, pero la vacunación contra el coronavirus se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza. Esta semana se esperaba el primer lote de los viales de JANSSEN, ya saben que es la primera vacuna monodosis. Se estaba, de hecho, citando ya a las personas de entre 70 a 79 años. Pero EEUU ha paralizado la vacunación con esta marca tras detectar seis casos de trombos en siete millones de pinchazos. Y eso ha provocado que la farmacéutica haya paralizado su suministro. También han opinado sobre las últimas declaracions de Miguel Bosé. En la tertulia de hoy han invitado a Hamed Zanaut para conocer algo más sobre el Ramadán.