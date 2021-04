24/04/2021 13:57 Tema del día LGTBI Ocultar la orientación sexual es una forma de sobrevivir y de dejar de existir AG En algunos países se sigue persiguiendo a las personas LGTBI, que huyen en busca de asilo por la violencia sufrida. También hablamos sobre la normalizacion LGTBI en el deporte con el club MIAUKATUZ. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Visibilización LGTBI 28:17 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Ocultar la orientación sexual es una forma de sobrevivir y de dejar de existir

En un contexto político y social convulso, donde hemos empezado o hemos vuelto a cuestionarnos DERECHOS que nos ha costado mucho conquistar, nos parecía interesante recalcar la necesidad de VISIBILIZAR algunas realidades que están muy presentes en la sociedad. En un momento además en el que se pretende impulsar el famoso PIN parental que permitiría a los padres y madres vetar la educación de sus hijos en igualdad y diversidad sexual, conviene recordar que todavía queda mucho por hacer, muchos sectores y ámbitos en los que VISIBILIZAR la realidad LGTBI. Que los años de lucha y conquista no sólo no pueden ni deben perderse, sino que se debe seguir en esa senda de NORMALIZACIÓN. Nos ha ayudado a hacer esta fotografía Amets Martínez de Heredita del Lumagorri.

La realidad LGTBI es muy diferente a lo largo y ancho de todo el mundo: países que, tradicionalmente, han estado más avanzados en sus políticas de igualdad y de tolerancia cero con la homofobia y transfobia, y países donde aún hoy se sigue persiguiendo a las personas por su forma de amar, por su orientación sexual. Hasta el punto de que algunos tienen que huir de su país y solicitar el asilo en España. En algunos casos se les deniega esta protección porque la violencia LGTBI se sigue considerando una violencia común. De ello nos ha hablado Itziar Caballero de CEAR Euskadi. Hemos escuchado ademáss algunos testimonios que CEAR Euskadi, la comisión de ayuda al refugiado, ha recopilado en su última campaña HISTORIAS CON MUCHO PESO.

Otro de los ámbitos donde no está visibilizada la realidad LGTBI es en el mundo del deporte. Y, el hecho de que no se hable, no significa que no exista. En gasteiz, en 2014 surgió el club de volleyball MIAUKATUZ, un club inclusivo, donde cualquier persona puede sentirse a gusto sin importar su orientación sexual. Además, como nos ha contado Jon Cadierno, promueven la integración, diversidad sexual y reivindican los derechos de la comunidad LGTBI+ en el deporte.