08/05/2021 13:43 Tema del día SEGUNDA OPORTUNIDAD Escuelas de Segunda Oportunidad: una herramienta para volver al sistema educativo AG En Araba contamos con dos centros de este tipo: la Fundación Adsis Gasteiz y la Escuela Micaela Portilla de Fontecha. Además, Inés Afonso nos ha contado su testimonio como alumna

Sólo en España un 16% de los jóvenes entre 18 y 24 años no recibe formación y carece de estudios secundarios post-obligatorios. En Euskadi la cifra es algo más baja: no alcanza el 7%. Además, el estado registra una tasa de desempleo juvenil muy alta: cuatro de cada diez chavales no tiene trabajo. Para revertir estos datos y mejorar la inserción laboral de los jóvenes y su retorno a las aulas, nacieron las Escuelas de Segunda Oportunidad, una herramienta más que eficiente además para luchar contra el abandono escolar.

En Araba contamos con dos centros de este tipo: la Fundación Adsis Gasteiz, cuya directora Juncal Yubero nos ha acompañado. También María Jesús Calleja, responsable de la Escuela Micaela Portilla de Fontecha. Además, Inés Afonso nos ha contado su testimonio como alumna de uno de estos colegios