29/05/2021 14:06 club de lectura ÁLVARO ARBINA "Una educación", la autobiografía de Tara Westover AG La escritora nos narra su vida en el seno de una familia mormona fundamentalista. Una novela que es una ruptura con su familia para empezar a existir y vivir.

UNA EDUCACIÓN es una novela única, necesaria, que narra la vida de su propia autora, TARA WESTOVER. Un viaje a su propia transformación: de una familia mormona fundamentalista que no la llevó a la escuela hasta ingresar en la Universidad de Cambrigde. Todo esto y más es UNA EDUCACIÓN

Este libro considerado el mejor de 2008 por el NEW YORK TIMES. Es el viaje de su autora, desde la América profunda, de Idaho en esa familia mormona fundamentalista hasta Cambridge.

Escribe "No tenemos historia clínica. No tenemos expediente escolar. Según el estado del Idaho no existo". UNA EDUCACIÓN, de TARA WESTOVER, es una novela que le salvó la vida, y en la que narra, desnudándose ante el lector, cómo tuvo que romper con su familia para avanzar y ser otra.