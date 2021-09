26/09/2021 13:25

déjate llevar

The Soul Jacket

The Soul Jacket en el Azkena Rock Special Edition

II

Considerada como la mejor banda de rock sureño de España, llegan al Iradier Arena con un directo explosivo a presentar su último trabajo "Let Me Stand". De ellos dicen, además, que después de 17 años de carrera aún no han tocado techo.

The Soul Jacket 11:01 min