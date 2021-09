26/09/2021 13:17 la columna jaionica LA COLUMNA JAIÓNICA Sexo, monjas y reggaeton RV Jaione Sanz firma esta columna canalla y descarada, una mirada desenfada a la vida. Esta semana, nos habla sobre la sexualidad, la formación sexoafectiva y los chiclés de antaño que siguen presentes hoy. Escuchar la página Escuchar la página

La hermana Candelas manda bajar persianas y apagar luces. Activa el proyector y una imagen que jamás había visto yo antes aparece sobre la tela que cubre el pizarrón. Se asemeja a una pera invertida conectada a un tubo. La monja lo llama "el hogar que crea y da vida". Nos quedamos con cara de queso, así que tras varios titubeos la buena mujer abandona la poesía y comienza a explicar. Lo hace, eso sí, con extraordinaria cautela, como cuando espolvoreas orégano sobre la pizza con uno de esos botes de agujeros diminutos por los que, a poco que te despistes, salen las especias en tromba y te acuerdas de todo el árbol genealógico del fabricante.

Candelas describe las diferentes partes del aparato reproductor femenino y sus funciones con el desapego de un mecánico que cuenta por enésima vez la avería de un manguito. No es hasta el final de la disertación cuando menciona a unos renacuajillos ajenos a todo ese complejísimo sistema llamados espermatozoides con el súper poder de convertir el óvulo en bebé. Y ya. Escudriño el dibujo ligeramente desenfocado. No termino de entender. El tema de la paloma y María lo tengo controlado, ¿pero anfibios insufladores de vida? Me faltan piezas. Entonces una compañera levanta la mano. Y lanza una pregunta. La pregunta.

