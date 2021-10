17/10/2021 13:47 tres canciones y una vida PACO GALVE Paco Galve y la Playa de Pinedo que todo lo cambió AG Con él hemos hablado de su Valencia natal (y la Playa de Pinedo), también de un pueblo de Castellón (Navajas) donde consiguió su primera trompeta o de su formación en Alemania. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Paco Galve 26:07 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Paco Galve y la Playa de Pinedo que todo lo cambió

En este espacio de entrevistas , nos gusta atender y entender ese binomio que conforman los dos conceptos. En primer lugar, descubrir nuevas músicas o revisitar temas conocidos a ojos (u oídos) de nuestros invitados. Y desentrañar los motivos por los que han seleccionado sus tres canciones. Pero también nos interesa su VIDA. Cómo son lejos de la imagen más o menos pública que puede tener. Paco Galve, nuestro invitado, guarda una (más que estrecha) relación con la música. Es licenciado en ella, ha sido profesor y director de la escuela Luis Aranburu.

Con él hemos hablado de su Valencia natal (y la Playa de Pinedo), también de un pueblo de Castellón (Navajas) donde consiguió su primera trompeta o de su formación en Alemania. Durante la entrevista suenan:

- Playero y tú - Juliette

- Shania Twain - Forever and for always

- Canadian Brass - Canon de Pachelbel