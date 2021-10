30/10/2021 11:11 déjate llevar Crónica de Araba Jarros de agua fría ante la ausencia de lluvias otoñales EITB-MEDIA Los embalses del sistema del Zadorra se encuentran al 57% de su capacidad, el nivel más bajo de los últimos 15 años. La falta de lluvias otoñales se ha visto sustituída por algunos jarros de agua fría que han salpicado la actualidad de la semana. Escuchar la página Escuchar la página

La sentencia del Tribunal Constitucional suprimiendo el llamado impuesto de las plusvalías es todo un varapalo para las arcas de los ayuntamientos. Fundamentalmente para los de las capitales. El de Vitoria-Gasteiz no es una excepción. El impuesto que paga el contribuyente por heredar, vender o comprar una casa supone una importante fuente de ingresos municipales que el alto tribunal considera inconstitucionales.

La sentencia tardará unos días en publicarse. Se desconocen con exactitud los detalles jurídicos, pero se percibe que su repercusión supondrá todo un jaque a los ingresos municipales. Las cifras son evidentes. El Ayuntamiento de la capital alavesa recauda 15 millones de euros al año por este concepto. El alcalde, Gorka Urtaran, sostiene que habrá que regular un nuevo impuesto porque los ayuntamientos necesitan suficiencia financiera y un marco jurídico que la garantice. La sentencia del Constitucional llega para más idoneidad con un gran sentido de la oportunidad; precisamente cuando los ayuntamientos preparan los presupuestos del próximo año.

Jarro de agua fría o templada, según se mire, al parque eólico que se proyecta en Azaceta. El informe medioambiental de Diputación habla de impactos severos o muy severos en la vegetación, fauna y paisaje ante la posible instalación de ocho molinos de viento de 180 metros de altura.

Aixe-Indar, la empresa participada por el Gobierno e Iberdrola, tendrá que analizar el estudio de los técnicos forales que, en principio, no parece tan demoledor como el que obligó a desistir de los parques eólicos en Arkamo e Iturrieta. Incluso, el Diputado General considera que con las modificaciones oportunas puede ser viable.

Jarro de agua fría del alcalde, Gorka Urtaran, a la policía municipal por el alto grado de absentismo que se registra en la plantilla de los agentes locales. Critica a algunos sindicatos policiales por dificultar el buen funcionamiento del departamento y anuncia una investigación sobre el cumplimiento de tareas en el turno de noche.

Para jarros de agua fría el que ha lanzado esta semana el fiscal jefe de Alava a la clase política. Horas antes de que el Constitucional hiciera pública la anulación del decreto del segundo estado de alarma con polémicos argumentos, ante los que hasta el lehendakari mostró su perplejidad, Josu Izaguirre arremetió contra la clase política en general diciendo que durante la pandemia ha hecho un ejercicio de escapismo. No se quedaron ahí sus críticas, sino que instó a la sociedad, desde los micrófonos de Radio Vitoria, a exigir a los políticos que se ganen el sueldo y que no se dediquen a decir que la culpa es siempre de los demás. Apunta Izaguirre que a los políticos se les llena la boca a la hora de hablar sobre la necesaria lucha contra la violencia de género y añade, por ejemplo, no dotan a la justicia de los medios necesarios.

Entre tantos jarros de agua fría cerramos el mes de octubre con dos buenas noticias que hacen referencia al mundo de la salud y al ámbito de la economía y la innovación. El próximo ocho de noviembre abrirá sus puertas el nuevo edificio de servicios generales del HUA en Txagorritxu. Su entrada en funcionamiento será progresiva y se espera que esté a pleno rendimiento en el mes de Abril. La otra noticia se sitúa en el parque tecnológica de Miñano, que despeja definitivamente su bloqueada ampliación con el objetivo puesto en acoger una Gigafactoría para la fabricación de baterías destinadas los coches eléctricos.

Así afrontamos el cambio horario invernal, esperando que las lluvias permitan recuperarse a los embalses del sistema del Zadorra, que se encuentran al 57,3 por ciento de su capacidad, el nivel más bajo de los últimos 15 años por estas fechas.