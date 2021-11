13/11/2021 13:21 club de lectura ÁLVARO ARBINA Club de Lectura | "Hacia rutas salvajes", una historia que atrapa y sacude AG Álvaro Arbina nos recomienda esta obra de Jon Krakauer: una historia que atrapa, que te sacude y vuelve a sentarte, sólo para darte el impulso suficiente para que salgas de la comodidad de tu casa. Escuchar la página Escuchar la página

Hacia rutas salvajes de Jon Krakauer es una historia que atrapa, que te sacude y vuelve a sentarte, sólo para darte el impulso suficiente para que salgas de la comodidad de tu casa.

¿Por que un joven que acababa de graduarse decide cortar todos los lazos con su familia y perderse en una región inhóspita?

En abril de 1992, Chris McCandless, de 24 años, se internó solo y apenas equipado en tierras de Alaska. Había regalado todo su dinero y abandonado su coche, y soñaba con una vida en estado salvaje. Cuatro meses más tarde, unos cazadores encontraron su cuerpo sin vida. Su historia, difundida en un reportaje de Jon Krakauer, suscitó una agitada polemica, para unos, era un intrepido idealista; para otros, un loco y un ingenuo sin el menor conocimiento de la naturaleza.

Antes de desaparecer, Chris McCandless escribió a un amigo: "No eches raíces, no te establezcas. Cambia a menudo de lugar, lleva una vida nómada... No necesitas tener a alguien contigo para traer una nueva luz a tu vida. Está ahí fuera, sencillamente."

El 18 de enero de 2008 se estrenó en España la película basada en este libro, dirigida por Sean Penn.