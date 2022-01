02/01/2022 13:23 tres canciones y una vida TRES CANCIONES Y UNA VIDA Iñaki Cacho, apasionado de la cocina y de su "maravillosa" familia AG El sukaldari de la Sidrería Mendiola ha seleccionado tres canciones para hablar su familia: de su mujer Maite y de sus dos hijos, Naiara e Iñaki. Una entrevista sobre cocina, familia y amigos. Escuchar la página Escuchar la página

En este espacio de música y charla, lo que más nos gusta es invitar a personas apasionadas: de la vida, de su trabajo, de su familia. Y el invitado de esta mañana a Tres canciones y una vida, es precisamente de esas personas, además de vitalista por naturaleza y que desprende bondad. Pasa muchas horas, más de las que quisiera, entre fogones, repartiendo y cocinando felicidad. Famosos son sus chuletones a la piedra en la Sidrería Mendiola. Es Iñaki Cacho, sukaldari y colaborador de Radio Vitoria.

Durante la entrevista suenan tres canciones que representan a su mujer Maite y sus hijos Naiara e Iñaki.

- The Beatles - Yesterday

- Take That - Bad for good

- Queen - Innuendo