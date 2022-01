23/01/2022 13:24 tres canciones y una vida TRES CANCIONES Y UNA VIDA Iñaki Palacios, un viaje a la música que emociona AG El txistulari Iñaki Palacios ha elegido tres canciones que le han transportado a la Irlanda que tantas veces ha visitado o a Elciego, el pueblo en el que ha crecido. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Iñaki Palacios 34:32 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Pedirle a un músico que elija tres canciones, que no sean suyas, para una entrevista debe ser lo mismo que pedirle a un padre o madre que nos diga cuál es su hija favorita. Un imposible. Admitimos la premisa de que no es nada fácil seleccionar las tres canciones que definan una vida, pero ¿quién dijo que esta entrevista fuese fácil? Esta mañana hemos invitado un gasteiztarra, del 88, para hablar y conocerle más. Tiene una banda, The Gaels, y en su último trabajo, Baltik, publicado hace ya unos meses, hace una fusión entre la música vasca y celta que es una auténtica joya. Es el txistulari Iñaki Palacios.

Durante la entrevista suenan:

- Hijos de la Ruina - Carretera

- Berri Txarrak - Oihu

- Leiva - Vis a vis