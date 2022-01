30/01/2022 13:31 tres canciones y una vida MARÍA UNCETA BARRENECHEA María Unceta-Barrenechea, la mujer "feliz y agradecida" detrás de la exitosa marca de cosméticos AG Su marca, María D'uol acaba de cumplir 30 años, y mantiene firme los valores que inspiraron sus inicios. En esta entrevista, María Unceta-Barrenechea ha viajado al Madrid universtario, a los veranos en Gernika y a sus tesoros: sus dos hijos. Escuchar la página Escuchar la página

En estos últimos años la palabra emprendimiento se ha colado en nuestro diccionario y en nuestro día a día. Y de hecho, emprender nuevos negocios cuando además las instituciones fomentan la creación de proyectos, no ha estado tan valorado e impulsado como hasta ahora. Pero pensar en la década de los 90, en una sociedad mucho más educada y encaminada al trabajo por cuenta ajena, imaginamos que emprender (seguramente ni se usaba esa palabra) no era tarea fácil. A nuestra invitada en Tres canciones y una vida no sabemos cuántas veces le dirían eso de si estaba segura de comenzar su propio negocio en vez de trabajar para otros.

Lidera desde hace 30 años una empresa de cosmética reconocida internacionalmente. Su marca, María D'uol acaba de cumplir 30 años, y mantiene firme los valores que inspiraron sus inicios. En esta entrevista, María Unceta-Barrenechea ha viajado al Madrid universtario, a los veranos en Gernika y a sus tesoros: sus dos hijos.

Durante la charla han sonado:

- Alaska y Dinarama - A quién le importa

- Ricchi e Poveri - Mamma María

- Amaia Montero - Te voy a decir una cosa