30/01/2022 13:44 La mayoria sindical vasca toma las calles y pide cambios en la actual reforma laboral Eitb Media | K.A Convocados por ELA, LAB, ESK, STEEILAS, ETXALDE e HIRU y lo hacen contra la reforma laboral que se está negociando, han partido a las 12 desde la plaza Bilbao de Vitoria-Gasteiz.

Esta movilización de hoy ha sido convocada por la mayoría sindical de Euskadi, bajo el lema " NO A ESTA REFORMA LABORAL" , y juto a la CARTA DE DERECHOS SOCIALES DE EUSKAL HERRIA sí se quiere reformar pero no del modo que se está llevando a cabo. Eso es lo que denuncian los sindicatos convocantes de la manifestación. ELA, LAB, ESK, STEEILAS, ETXALDE e HIRU portaban parcartas contra la estatalización, los despidos y la precariedad además de decir no a la actual reforma laboral. La Unidad Móvil de Radio Vitoria ha conectado en directo en el programa "Déjate llevar" y han entrevistado a Javier Saenz, portavoz del sindicato ESK.