20/02/2022 10:57 la columna jaionica LA COLUMNA JAIONICA Gente bien y gente de bien JS Jaione Sanz firma esta columna canalla y descarada, una mirada desenfadada a la vida. Hoy, una preposición es suficiente para disertar sobre personas agradecidas, gilipollas y prejuicios. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Jaione Sanz 6:43 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Gente bien y gente de bien

Hay un tipo de gente que me cae genial. Me refiero a quienes levantan la mano en señal de agradecimiento al conductor que acaba de detenerse en un paso de cebra, piden la música a Siri con un "por favor" y ceden su turno en la cola del súper cuando la señora que va detrás llega haciendo malabares con el carro. Gestos minúsculos, apenas un parpadeo en el mirador de la vida, que despeinan el ambiente como un vientecillo en mitad de la canícula. De pronto se te pone una sonrisa tonta a modo de devolución y piensas que la humanidad no está tan mal, que hay razones para la esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde aun cuando todo está perdido. Y entonces doblas la esquina y te ves en un escaparate y el reflejo grita una gran verdad: que el mundo sigue estando lleno de gilipollas, empezando por ti.