déjate llevar Rutas en Ribera Alta Vanessa Sánchez nos descubre Ribera Alta a través de tres rutas I.I Publicado: 03/04/2022 13:43 (UTC+2) "Walk on the Basque Side" es la propuesta de Vanessa Sánchez para conocer Araba y Euskadi a la carta

Euskadi es un destino que reúne prácticamente todo para disfrutar de una estancia inolvidable. Y no es un lema rescatado de ninguna campaña. Es una realidad de la que cada vez somos más conscientes y, estamos más orgullosos. Naturaleza, historia, patrimonio, gastronomía, playas, deportes al aire libre, rutas, festivales y cultura, entre otros muchos atractivos, son los que cada año atraen hasta esta tierra a miles de visitantes. Araba, nuestro territorio, ha sido siempre el más desconocido de los tres, pero eso no significa que no sea absolutamente maravilloso. Y como lo importante es poner en valor lo que uno tiene, siempre hay quien lo tiene claro y en base a eso, pone en marcha una idea para compartir eso con los demás. "Walk on the basque side" es una de esas iniciativas y de ella hemos hablado con su creadora, Vanesa Sánchez. Vanessa hace cinco años decidió irse a vivir a Ribera Alta y cambiar por completo su vida. Desde entonces propone viajes a medida para quien quiera conocer Euskadi desde otra perspetiva.

Reconoce que está enamorada de Ribera Alta y por ello, ha puesto en marcha tres rutas diferentes para conocer ese municipio.Para quien tenga interés en inscribirse en alguna, ésta es su web:

https://walkonthebasqueside.com/rutas-de-ribera/