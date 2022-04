la columna jaionica La Columna Jaiónica Zona de confort I.I Publicado: 10/04/2022 11:57 (UTC+2) Última actualización: 10/04/2022 11:57 (UTC+2) Jaione Sanz firma esta columna canalla y descarada, una mirada desenfadada a la vida. Hoy reivindica ese espacio de rutinas, personas y pequeñas motivaciones que construimos lo largo de la vida, frente a quienes intentan convencernos de que sólo saliendo de él podremos crecer. Escuchar la página Escuchar la página

Esta semana coincidí a la salida del súper con un viejo conocido de aquellas noches largas y espesas de la juventud. Queda poco del chico pelirrojo, nervudo y gesto airado de entonces. El paso de estaciones apagó el fuego de los rizos y dilató hechuras. En algún momento se le metió algo en el ojo y aún no lo ha podido sacar; seguramente, una brizna de impotencia. Me contó que lo echaron de la empresa a patadas y que lleva tres años en el paro. Ha retomado inglés y euskera, acumula cursos para estar al día, pero perdió la cuenta de las veces que ha enviado currículum sin recibir respuesta. Una sola entrevista en todo este tiempo y fue poco después del despido. El tipo de recursos humanos derribó su optimismo con un consejo condescendiente: "tu problema es que siempre has hecho lo mismo: debes reinventarte". Siguió la recomendación a rajatabla y ahora ya no tiene claro quién es ni qué buscaba. Perdido a los cincuenta.