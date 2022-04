déjate llevar Hasta la teta "Hasta la Teta", una visión real de la maternidad I.I Publicado: 16/04/2022 14:01 (UTC+2) Última actualización: 16/04/2022 14:01 (UTC+2) Detrás de "Hasta la teta" están dos mujeres, Maialen Martínez y Andrea Abaigar.Ellas han puesto las quejas,las angustias y los tabúes de la maternidad en común, para dar voz a todas esas mujeres que, tras el parto, no se sienten tan felices y plenas como la sociedad les había dicho que estarían. Escuchar la página Escuchar la página

Charlamos con las dos mujeres que están detrás de "Hasta la teta",Maialen Martínez y Andrea Abaigar, que en Instagram tienen más de 5.000 seguidores y lo que pretenden con su asociación es dar una visión real de la maternidad. Entre otros muchos textos reales e inspiradores leemos esto en sus redes:

"A vosotras, mujeres todas, que soportáis el peso de la maternidad.

No hay sonrisa más falsa y más valiente que la de una madre agotada. Porque no cae, no puede caer. Ella es la última de todas las tareas del día y sabe que llegará una hora de la noche, que pueda hundirse en el sofá y desaparecer. Aunque solo sean unos segundos.

Porque la maternidad no acaba cuando el sol se esconde, sino que empiezan las horas sin fin. No hay descansos, ni posibilidad de fichar. Nadie te felicita por el trabajo realizado ni hay salario que compense todo tu esfuerzo por criar, cuidar y amar. Ya que los cuidados, carecen de importancia en esta sociedad.

Pero ahí estás. De pie"