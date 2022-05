tres canciones y una vida TRES CANCIONES Y UNA VIDA Kristina Apiñaniz, la niña que soñaba con trabajar metida en un buzo lleno de grasa AG Publicado: 08/05/2022 13:12 (UTC+2) Última actualización: 08/05/2022 13:12 (UTC+2) Esta ingeniera y gerente de un laboratorio relacionado con el medio ambiente, recorría con su padre Laminaciones Arregi, donde trabajaba, y ya entonces soñaba con dedicarse al mundo de la mecánica y de los motores. Repasamos a través de la música, la vida de Kristina Apiñaniz. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Kristina Apiñaniz en Radio Vitoria 31:39 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Nuestra invitada en Tres canciones y una vida es ingeniera industrial con especialidad en mecánica, es experta en los sectores energético y medioambiental y en la actualidad Gerente de Agrupalab, un laboratorio de medioambiente, referente en aguas, suelos contaminados y residuos. Su curriculum es imponente, pero a ella le gusta resaltar que las ingenieras también son personas normales.

Durante la entrevista han sonado estas tres canciones:

- Billie Eilish - All the good girls go to hell

- Mel Bonis - Soir, ópera 76

- Pau Donés - De igual a igual