LA COLUMNA JAIONICA
Jaione Sanz
Publicado: 22/05/2022 11:00 (UTC+2)
Última actualización: 22/05/2022 11:00 (UTC+2)
Jaione Sanz firma esta columna canalla, una mirada desenfadada a la vida y se atreve con una reflexión políticamente incorrecta sobre una de las instituciones más sagradas de nuestra tierra.

La cuadrilla es patrimonio inmaterial vasco. Más de una vez he tenido que explicar a colegas de fuera de Euskadi en qué consiste y no resulta sencillo acertar con la definición. Si digo "grupo de amigos de toda la vida" me quedaré corta, aunque buena parte de las cuadrillas lo son desde mucho antes de que a sus miembros les salieran pelos en los huevos.

Hablamos de minisociedades construidas en la infancia por puro afecto y honesta sintonía que trascienden al patio del cole, se acoplan a la evolución de cada integrante y siguen unidas contra viento, marea, parejas e hijos, aunque ya no concuerden ilusiones ni lado de raya en el pelo.