LA COLUMNA JAIONICA
Temas para escribir
Jaione Sanz
Publicado: 29/05/2022 14:03 (UTC+2)
Última actualización: 29/05/2022 14:03 (UTC+2)

Jaione Sanz firma esta columna canalla y descarada. Una mirada desenfadada a la vida. Esta semana, reivindica el poder de la cotidianeidad como fuente de inspiración para llenar esta columna… sin cortarse un pelo.

A la gente no le llama la atención tanto lo que escribo, como que cumpla religiosamente cada domingo. Hace poco, durante una de esas comilonas en las que lo de menos es el motivo de la celebración y lo crucial el placer del reencuentro, mi sobrina sacó el tema. No hurgó en el contenido de los artículos, ni en su buena o mala literatura. Lo que le inquietaba era que siempre encuentro tema del que hablar. Quería saber si existe un ardid, alguna suerte de prestidigitación, para extraer un conejo tras otro sin síntomas de agotamiento. Despejé la incógnita de una patada. No hay más misterio que el de la propia vida: cualquier situación doméstica alimenta chascarrillos, hábitos, recuerdos y emociones dignos de ser destripados. Quizá ése sea el truco, de haber uno: mantener orejas aseadas y ojos bien abiertos. Ahí es cuando se inicia el juego del calamar y ya no puedes dejar de disparar tinta.