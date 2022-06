déjate llevar Crónica de Araba Esperanza e incertidumbre en tiempos inestables EITB-MEDIA Publicado: 11/06/2022 10:35 (UTC+2) Última actualización: 11/06/2022 10:45 (UTC+2) La esperanza y la incertidumbre caminan juntas en tiempos de post-pandemia. Sentimientos encontrados en situaciones inestables. La actualidad nos ofrece diariamente datos que reflejan una realidad compleja que dificulta el análisis y los pronósticos. Escuchar la página Escuchar la página

Ocho de cada diez personas opinan, por ejemplo, que en Alava se vive bien y un cuarenta por ciento, incluso, piensa que mejor que en otros territorios del entorno. Es una de las conclusiones obtenidas en el estudio que Ikerfel ha realizado por encargo de Diputación. Pero el mismo informe recoge que seis de cada diez encuestados citan como principal preocupación la actividad económica y el empleo.

La inflación desplaza a la covid en el escalafón de las preocupaciones. La crisis energética y la pérdida del poder adquisitivo generan escepticismo. Echarle la culpa a la guerra en Ucrania tiene su lógica, es inevitable, pero no parece suficiente. El Banco Central Europeo sube los puntos de interés moderadamente y pronostica que lo volverá a hacer tras las vacaciones. Objetivo: frenar la inflación. No comprará más deuda. Los estímulos se acaban. La esperanza radica ahora en que con la entrada en vigor de la isla energética se reduzca la factura eléctrica y no pase como con el gasoil y la gasolina.

Mercedes Benz se destapa con una inversión multimillonaria que supera los mil millones de euros. No se condiciona a la paz social, pero a nadie se le escapa que ayudaría. El lehendakari anuncia que se reunirá en Julio en Stuttgart con el presidente de Mercedes Benz para trasladarle el compromiso institucional con un proyecto que considera estratégico y que exigirá- aegura- estabilidad, planificación y unión de fuerzas. El Diputado General, Ramiro González, insta a las partes, especialmente a los sindicatos a llegar a un acuerdo en materia de convenio. El impuesto de sociedades de la multinacional alemana no se recauda en Araba, sino en Madrid, pero el IRPF de sus miles de empleados nutre las arcas forales de donde se financian las políticas sociales. Son cinco mil empleos directos y treinta mil indirectos, con más de seiscientas empresas proveedoras de componentes en Araba y el conjunto de Euskadi.

No es la única noticia esperanzadora de la semana en el ámbito económica porque ayer porque ayer se constituyó el consorcio de inversores de Basquevolt. Se trata de una iniciativa vasca de producción de baterías de estado sólido, que tendrá su sede aquí, en Araba, en el parque tecnológico de Miñano. Estará a escasos metros del CIC Energigune que ofrecerá a Basquevolt su soporte tecnológico. Esta nueva compañía aspira a convertirse en pionera en Europa en la fabricación de baterías de estado sólido. Comenzará su producción en nuestro territorio en 2027.

Son proyectos que buscan solidez en tiempos de volatilidad. El Ayuntamiento cerró ayer viernes el último pleno de la legislatura dedicado monográficamente al estado de la ciudad. El tráfico y las soluciones en la zona sur han polarizado el debate. El aroma preelectoral se adueña del clima en el ámbito municipal y eso no favorece los acuerdos.