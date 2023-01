Regalar tiempo, el mejor regalo

Hemos invitado a Alberto Sánchez, voluntario y usuario, o participante de 'Meriendas en compañía'. Joana Méndez, coordinadora de proyectos comunitarios de la asociación 'vivir con voz propia'. educadora y trabajadora social. Y Josu Cantero, coordinador Nagusilan araba, historiador, con larga experiencia en proyectos de voluntariado.

Hoy queremos hablar de regalos, pero no de objetos materiales más o menos costosos según nuestro bolsillo, situación particular, o de que seamos carne de la vorágine consumista propia de estas fechas.

Hablamos de algo mucho más valioso, de hecho, no tiene precio: regalar tiempo y compañía, a través de iniciativas como las 'Meriendas en compañía' que se acaban de poner en marcha en Gasteiz. Una iniciativa de las asociaciones Nagusilan araba y 'vivir con voz propia'. Hoy charlamos con Alberto, Joana y Josu, que están participando en estas meriendas singulares y que han tenido el detalle de acompañarnos esta mañana tan especial.