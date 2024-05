déjate llevar Reconocimiento El Grupo Social ONCE de Euskadi premia el programa "Déjate Llevar" de Radio Vitoria EITB MEDIA Publicado: 24/05/2024 13:05 (UTC+2) Última actualización: 24/05/2024 13:05 (UTC+2) El espacio que conduce Mertxe Guillén ha sido distinguido por dar visibilidad a las diferentes realidades de las personas con discapacidad en la sección '(In)visibles'. La entrega de premios será el 18 de junio y se emitirá en directo por ETB4, www.eitb.eus y el canal de EITB en YouTube Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Mertxe Guillén Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El programa "Déjate Llevar" de Radio Vitoria recibirá uno de los Premios Solidarios 2024 que entregará el Grupo Social ONCE el próximo 18 de junio el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz. El espacio radiofónico que conduce Mertxe Guillén ha sido distinguido en la categoría de Programa, Artículo o Proyecto de comunicación por dar visibilidad a las diferentes realidades de las personas con discapacidad en la sección (In)visibles en la que cuentan con la colaboración de Lady Aldana. En (In)visible, de manera pedagógica, se invita a los y las oyentes a ponerse en su piel en los aspectos más cotidianos de la vida y dando voz ante los micrófonos a personas colaboradoras con discapacidad.

Junto al magazine de los fines de semana de Radio Vitoria, han sido galardonados las federaciones guipuzcoana y alavesa de fútbol; la catedrática de Economía de la UPV/EHU Sara de la Rica; la Asociación Empresarial del Tercer Sector de Intervención Social de Euskadi Hirekin y Osakidetza.

El jurado de los Premios Solidarios 2024 Grupo Social ONCE Euskadi ha estado formado por Nerea Melgosa, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco; Eugenio Prieto, consejero general de la ONCE; José Antonio Pérez Arias, presidente del Consejo territorial de ONCE Euskadi; Usue Vallejo, delegada de ONCE Euskadi; Alazne Olabarria, vicepresidenta del Consejo Territorial de ONCE Euskadi; Aitor Bedialauneta, presidente de EDEKA y presidente de la Federación Vasca de Personas Sordas; la periodista de Radio Euskadi Iratxe Celis; y Alejandro Martínez Berriotxoa, director general de Fundación Eroski y director de Salud y Sostenibilidad de Eroski.

La gala del 18 de junio, que cuenta con la colaboración de EITB, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Fundación Vital y Fundación Eroski, será retransmitida en directo a las 18:30 horas través de ETB4, la web www.eitb.eus y el canal de YouTube de EITB.