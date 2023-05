Diálogos El futuro de la juventud Sensaciones vitales de una generación abocada a vivir peor que la de sus padres EITB MEDIA Publicado: 19/05/2023 14:20 (UTC+2) Última actualización: 19/05/2023 14:20 (UTC+2) Los jóvenes asumen el riesgo de que su generación está abocada a vivir peor que la de sus padres y madres. En el programa Diálogos de R. Vitoria varios de ellos y ellas revelan sensaciones vitales para afrontar esa realidad y reflexionan sobre cómo ven su futuro. Escuchar la página Escuchar la página

Audios (1) Sensaciones vitales de una generación abocada a vivir peor que la de sus padres

La expresión es conocida: "vivireís peor que vuestos padres, no que vuestros abuelos, pero sí que vuestors padres". Los y las jóevenes colaoradoras de R. Vitoria no lo plantean no como un futuro sino como una relaidad ya palpable.