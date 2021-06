25/06/2021 16:33 concejos OCIO Añua revive la aventura mitológica del molinero de Txagoiti desde hace 10 años Este concejo del municipio de Elburgo, como novedad, este año ha publicado un comic que cuenta la historia del personaje y los seres mitológicos que le acompañan en su aventura de inicio del verano Escuchar la página Escuchar la página

La fiesta del molinero de Txagoiti regresa este año a Añuael 27 de junio, tras el parón causado por la COVID-19 en 2020. Una representación que surgió tras la rehabilitación de este molino a las afueras de este concejo y que lo reformaron en 2008. A raíz de la reforma optaron por ponerlo en valor con la creación de este personaje y los que año a año crean los vecinos. El molinero de Txagoiti surge de la canción popular que dice: "Por echar cuatro cantares en la puerta del molino me dieron cuatro reales y me molieron el trigo". Punto de partida de partida de esta iniciativa popular que ha surgido de la imaginación de sus vecinos y vecinas. Este año no hay nuevo personaje, pero han elaborado un comic ilustrativo que repartirán a lo largo de la fiesta. En 2022 el nuevo personaje será el gigante de Arbulo.