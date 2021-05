14/05/2021 15:39 La ruta slow #Tradición Entrevista con Santi Rivera (“La Viña”) sobre la reconocida Tarta de Queso Nos adentramos en los fogones del Restaurante “La Viña” en la emblemática calle 31 de Agosto de Donostia-San Sebastián. Escuchar la página Escuchar la página

Didáctica y golosa entrevista de Aitor Buendía con Santi Rivera en el Restaurante "La Viña". Si bien la excusa es la archireconocida Tarta de Queso -reconocimiento del The New York Times incluido-, con Santi ahondaremos en el saber hacer en los fogones, en cómo comenzó su familia, cómo se inició él así como un repaso de qué entendemos por la hostelería desde el concepto de un pequeño pero reconocido y familiar establecimiento de la calle 31 de Agosto de Donostia. Pura filosofía de vida que os recomendamos vivamente en este post que adjuntamos a continuación.

“Mi cocina se centra en los pintxos que jalonan la barra de La Viña y en la carta que ofrecemos en nuestro pequeño y selecto comedor. Si he de mencionar una influencia clave, la cual ha marcado la personalidad y la evolución de mi cocina, no tengo ninguna duda en que ésta sería la del movimiento de la Nueva Cocina Vasca 1977”, señala Santi. No es para menos. En la entrevista con Aitor lo refleja y, además, encumbra a diferentes chefs llevándose el mayor de los elogios el gran maestro: Luis Irizar.