Radio Vitoria Deportes Actualidad Alavés Edith Aghehowa: la madre de Samu Omorodion cuenta su conmovedora historia y cómo ve a su hijo en el Alavés EITB MEDIA Publicado: 16/02/2024 19:26 (UTC+1) Última actualización: 16/02/2024 19:26 (UTC+1) La persona más importante del máximo goleador del Alavés, Samu Omodorion, atiende la llamada de Radio Vitoria. Edith Aghehowa desvela que ya habían estado en Vitoria porque tenía familia en la capital gasteiztarra y se muestra agradecida por lo 'bien que le están tratando a mi hijo'.

Edith Aghehowa, embarazada de Samu, decidió dejar Nigeria en busca de una vida mejor para su familia. Viajó desde el Golfo de Guinea hasta Melilla y allí consiguieron cruzar la frontera para alojarse durante un tiempo en un centro de acogida. Llegó a Sevilla donde tuvo otra hija, de nombre Precious y, más tarde, tuvo que sacar la familia adelante con la ayuda de una hermana.

Una historia de superación de la que no se arrepiente. Entrevistada en Radio Vitoria se ha mostrado orgullosa de su hijo 'que no me ha fallado'. Ha desvelado que ya conocían Gasteiz porque tenía un familiar viviendo aquí. Está convencida de que llegará lejos. 'Mi sueño es que juegue en el Atlético de Madrid', asegura tras agradecer lo bien que están tratando a Samu en el Deportivo Alavés.