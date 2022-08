Actualidad

Deportivo Alavés

'Me llamaron para el filial y no pudo ser. Es verdad que no me gusta que me digan lo que tengo que hacer'

Publicado: 25/08/2022 15:32 (UTC+2) Última actualización: 25/08/2022 15:32 (UTC+2)

Entrevistado en Radio Vitoria, Javi Moreno desvela que estuvo a punto de hacerse cargo del segundo equipo albiazul hace dos veranos pero finalmente, el club se decantó por otro técnico. "Yo no me caso con nadie y no me gusta que me digan lo que tengo que hacer" ha manifestado el exjugador albiazul

Javi Moreno 7:50 min