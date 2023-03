Actualidad

Luis García Plaza: ‘Si subimos a Primera División tengo contrato con el Alavés’

Publicado: 01/03/2023 15:37 (UTC+1) Última actualización: 01/03/2023 16:46 (UTC+1)

Entrevistado en Radio vitoria, Luis García Plaza, entrenador del Alavés asegura que está muy a gusto en Vitoria y ha desvelado que ‘si el equipo sube tengo contrato. Si no ascendemos no he tenido oferta de renovación para seguir en Segunda’.

