Actualidad El Alavés frente a la máxima del fútbol: sin goles no hay paraíso EITB Media | JB Publicado: 16/06/2023 10:03 (UTC+2) Última actualización: 16/06/2023 10:03 (UTC+2) El Deportivo Alavés tendrá que redimir sus penurias goleadoras en el purgatorio del Ciutat de Valencia, frente al Levante, para conquistar el cielo del ascenso. En la última jornada todas las variables se reducen a una condición sine quanon; sólo vale la victoria. Sin goles no hay paraíso.

Un buen equipo se construye desde la solidez defensiva, dicen los cánones del fútbol profesional, pero la gloria sólo se alcanza con la eficiencia rematadora. Los de Luis Garcia Plaza afrontan el reto de desafiar los pronósticos. Todos los vaticinios son favorales al Levante, verdadera pesadilla albiazul a lo largo de la temporada. El conjunto gasteiztarra ha perdido dos de los tres partidos disputados frente a los granotas en el calendario de liga y el tercero no pasó del empate el pasado domingo en el primer partido del play-off en Mendizrrotza.

El balance no es muy alentador. Un total de 270 minutos de juego sin batir la portería de Femenía no es un buen presagio. Sin embargo, si hay alguna circunstancia por la que el deporte adquiere su máximo atractivo, es la de no respetar las pronósticos y pulverizar estadísticas. El Alavés está ante una nueva oportunidad.

El reto que asume el cuadro alavesista consiste en convertir en plomo la vitola de favoritos que anida en las alas de los de Calleja. Equlibrar la teórica superioridad de la plantilla levantina con la inteligencia emocional que exige una final es el gran dilema albiazul. Toda supremacía adolece de un Talón de Aquiles. El balón circula por el césped pero la presión sicológica lo hace por encima de los hombros y condiciona todos los movimientos.

Los técnicos dominan la pizarra. Trazan lineas para la contención y proyecta espacios para la creación. En esta ocasión el Alavés está más obligado a arriesgar. No le vale ni el empate. Ahí precisamente radica un factor que puede ser determinante. Entre el salto a la gloria del ascenso o el vértigo al éxito hay un sima de ansiedades que se citan desordenadamente en el terreno juego, al margen del vademecum de los entrenadores. El Glorioso lo puso de manifiesto en el último partido de la liga regular en las Palmas de Gran Canaria y acarició los laureles del triunfo. Conoce el guión de la trama. Solo le falta acertar con el desenlace y pasa por marcar un gol más que el contrario, porque en esa última jornada, más que nunca, sin goles no hay paraíso.