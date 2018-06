Radio Vitoria Gaur Actualidad

El actor gasteiztarra Iñaki Rikarte, nominado a los premios Max de teatro

15/06/2018

El intérprete estará el próximo lunes en Sevilla, en la entrega de los premios Max, en los que está nominado como mejor actor.

Rikarte opta, además, como director al premio al mejor espectáculo por "Solitudes", un montaje de máscaras del que se siente especialmente satisfecho. El actor se encuentra representando en la actualidad el montaje "Soka" de la compañía Ttantaka, por cuyo trabajo opta a los premios Max de este año como mejor actor. Sorpresa absoluta, mucha alegría y un honor tremendo es para él esta nominación, junto a actores como Lluís Homar o Ignacio Sánchez.

Iñaki Rikarte acaba de terminar su participación en el rodaje de "El hijo del acordeonista", basado en la novela de Bernardo Atxaga del mismo nombre y dirigido por Fernando Bernués. El actor dice ser consciente de que en la cita anual de los premios Max no está siempre lo mejor que se ha hecho y explica que no sabe si esto tiene que ver con que se está en un buen momento en Euskadi a nivel teatral o es cuestión de la coyuntura de este año. Él cree que los montajes que se presentaban este año estaban bien y que está muy bien que estén nominados, aunque opina que no representan lo mejor que se ha hecho en España.

El artista recuerda su paso por la Escuela de Artes Escénicas de Vitoria, que cumple ahora 40 años, y defiende su existencia, aunque después haya que salir y la vuelta resulte difícil. Rikarte afirma que es fundamental que haya escuelas públicas para que los artistas de Vitoria y de Álava se puedan desarrollar. Él empezó en el TAE -Taller de Artes Escénicas- pero después tuvo que irse a Madrid y recuerda la época del centro teatral con mucho cariño, ya que fue fundamenal para que se decidiera por lo que quería hacer.