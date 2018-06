Radio Vitoria Gaur Actualidad

Laboral

Finalmente no hay huelga de recogida de basuras y limpieza en Vitoria

20/06/2018

Ayer por la tarde, tras una reunión entre el Ayuntamiento y el comité de la UTE -Unión Temporal de Empresas- encargada de la contrata -FCC y GMSM-, se desconvocó la huelga de una semana.

audios (1) Finalmente no hay huelga de recogida de basuras y limpieza en Vitoria

La plantilla, los 516 trabajadores, no obstante, votarán mañana jueves en asamblea si respaldan esa decisión. El comité ha mostrado su acuerdo con el compromiso del Ayuntamiento de que la contrata tiene los días contados y se ha iniciado el proceso para rescindirla y sacar un nuevo concurso. No se cierra, además, la puerta a una gestión directa para garantizar un servicio más eficaz.

UN NUEVO CONCURSO O LA GESTIÓN DIRECTA

La plantilla ha desconvocado la huelga porque el Gobierno de Gorka Urtaran le ha prometido que si jurídicamente se puede rescindirá cuanto antes el contrato con FCC y convocará un nuevo concurso, pero si esa vía no es posible abrirá la puerta a una gestión directa del Servicio de Limpieza. El coordinador general de Función Pública, Iñaki Gurtubai, ha declarado que si no se puede resolver el contrato actualmente vigente en base a esa causa de resolución, el Ayuntamiento se abrirá a otras formas de gestión distintas de la gestión indirecta que es la que hasta ahora ha existido. Y ha añadido que se abre a la posibilidad de una gestión directa más eficaz por parte del Ayuntamiento de ese servicio público.

Con este argumento el gabinete de Gorka Urtaran ha convencido a la plantilla de FCC de la necesidad de desconvocar la huelga en el encuentro de algo más de dos horas que han mantenido ambas partes. No ha estado la empresa, a la que el Gobierno Municipal acusa de no tener ningun interés en resolver el conflicto. Horas antes de esa reunión, en la tertulia de concejales de Radio Vitoria, la teniente de alcalde, Itziar Gonzalo, apuntaba a la gestión directa como solución, pero pedía medir bien los pasos. La concejala declaraba que tan importante es la decisión que se toma como el momento en el que se toma y explicaba que si se resuelve en el sentido de que no se continúa con una gestión como hasta ahora sino con una gestión directa, se van a encontrar con reclamaciones. La representante municipal añadía que el Ayuntamiento tiene que asegurar la defensa de sus intereses en primer lugar.

La huelga se ha desconvocado, pero mañana tendrá que ratificarlo la plantilla en asamblea. El Gobierno ha insistido mucho durante los últimos meses en que una gestión directa del Servicio obligaría a convocar una oferta pública de empleo. Los trabajadores advierten de que si no se cumplen los compromisos adquiridos sí se irá a la huelga y esta vez será indefinida a partir del 10 de septiembre.