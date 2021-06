15/06/2021 09:36 Radio Vitoria Gaur Actualidad Entrevista Suso (PNV): "Aquí solo hay plan A. El plan B sería no hacer el soterramiento" EITB MEDIA Entrevistado en Radio Vitoria, el presidente del PNV en Álava, José Antonio Suso, ha recordado al Gobierno español que el acuerdo de la llegada soterrada del TAV ya está tomado y tienen que cumplirlo Escuchar la página Escuchar la página

Muy crítico se ha mostrado el presidente del PNV en Álava, José Antonio Suso, con el Gobierno español y la demora en desarrollar un proyecto que califica como "estratégico". "La llegada del Tren de Alta Velocidad a Vitoria-Gasteiz tiene que ser soterrada", defiende.

"Aquí solo hay plan "A". El plan "B" sería no hacer el soterramiento. Solo hay una opción. La "B" no tiene sentido porque supondría dejar algo provisional que, como ben sabemos aquí, termina siendo defintivo. Es cierto que se trata de una inversión con un coste elevado pero que en los próximos 150 años no se tocará", ha señalado Suso, tras recordar al ministro Ábalos que él mismo se comprometió a llevarlo a cabo en una comparecencia aquí en Gasteiz. "Los acuerdos de entrada a las capitales están tomados", recuerda.

Con respecto al cobro de peajes en Álava, el presidente del ABB ha manifestado que la situación del territorio alavés es distinta a la de Bizkaia y Gipuzkoa y ha dejado la decisión final en manos de la ponencia que se está desarrollando en Juntas Generales. Ese foro de trabajo, dice, es el que marcará el modelo futuro de mantenimiento de la red de carreteras de Álava.

En cuanto a la situación de las viñas en Rioja Alavesa, tras las tormentas de ayer, se manifiesta preocupado por el peligro de aparición de mildiu que pueden acarrear temperaturas altas como las de hoy.