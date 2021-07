07/07/2021 14:14 Radio Vitoria Gaur Actualidad Cultura Montehermoso muestra la suave ironía de Gala Knörr EITB MEDIA La exposición "How to make friends and influence people" de la artista gasteiztarra Gala Knörr, cuenta con pintura, foto y vídeo donde se retuercen situaciones y actitudes de personajes poderosos con ironía y basándose en los "memes" Escuchar la página Escuchar la página

Un Boris Johnson en su despacho con los pies sobre la mesa en una foto de prensa. Solo que un cuadro de la oficina ha sido sustituido por una pintura irónica sobre el propio Boris, algo similar en el despacho oval de Obama, cuadros de las icónicas gorras de Trump con lemas mordaces o surrealistas…son solo algunos ejemplos de la exposición "How to make friends and influence people" o como conocer amigos y gente influyente.

La autora es la artista vitoriana Gala Knörr que como miembro de la generación Y, basa su experiencia vital y artística en las vías de comunicación que establecen las redes e Internet. Algo que combina con el humor al modo de los memes.

La inspiración de esta muestra concebida en pleno confinamiento ha sido un famoso libro de autoayuda enfrentado a las memorias del humorista norteamericano de los años 50 y 60 Lenny Bruce. Un conjunto que gira en torno a la influencia en el público. En el centro cultural Montehermoso hasta el 12 de septiembre.